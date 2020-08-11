美國衛生部長阿札爾拜會蔡總統，卻在致詞時將「Tsai 」總統的發音，念成「Xi」總統，引發朝野爭論，總統府及綠營強烈否認阿札爾口誤；不過阿札爾今天接受《中央社》專訪坦言，這是「意外發音失誤」。國民黨革實院副院長游淑慧認為阿札爾坦率認錯及說明並無損台美友誼，反倒包括駐德代表謝志偉等硬拗Presidecy、一票指責藍營「唱衰」的政治人物，讓她想到周星馳威龍闖天關內的一句台詞「這票是什麼人，官啊～。」

游淑慧深夜在臉書對阿札爾承認發音失誤一事發文說，其實，這樣說明，很好啊，坦率認錯並說明，無損台美友誼。但反觀民進黨真是丟臉，而且感覺「書都念到後背去了」；維持一貫套路，對於不同聲音，要嘛指責人「親中」，要嘛指責人「唱衰」，都沒新梗，膩不膩？

她說，駐德代表謝志偉更可笑，還後知後覺在臉書發文，保證阿札爾說的絕對「Presidency」而非「President Xi」；果然又貼標籤，阿札爾訪台「明明是台灣外交的一大步，偏偏有些人見不得台灣好」。結果謝志偉搶著拍美國老大哥馬屁，誰知拍到馬腿上。人家阿札爾部長都坦誠是意外「發音失誤」，就是念錯了啦。

游淑慧說，但就算阿札爾部長沒說明，AIT其實第一時間早就公開致詞稿，上面文字就「Thank you, President Tsai……」。但可笑的部份台灣政治人物，居然「睜眼說瞎話」的厚顏媚美，還硬拗出什麼「Presidecy」。唉，連想幫忙緩頰，都不懂跟老大哥口徑一致。

游淑慧感慨說，至於，致詞稿是President Tsai，為何念成 President Xi？是發音錯誤或者日有所思，我們不得而知，但也無需深究。只是從這次搶抱大腿的官員表現，讓她想到周星馳威龍闖天關內的一句台詞「這票是什麼人，官啊～」；這段話也還給總統府那位無膽具名的府方人士「這種雞鳴狗盜的帶風向，只凸顯當事人的淺薄與無知。」 AIT秀的稿，根本沒有Presidency；農曆七月份跑出來的Presidency？

(中時 )