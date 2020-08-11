經濟合作暨發展組織（OECD）11日將韓國今年經濟預測上調至僅萎縮0.8％，理由在於該國防疫有成、將疫情對於經濟的衝擊降至最低。但新加坡受防疫封鎖措施影響，第二季國內生產毛額（GDP）下調至萎縮42.9％，今年經濟則從原本預估的萎縮4～7％下修至萎縮5～7％。

OECD周二公布經濟展望報告顯示，在最好情況下，亞洲第四大經濟體韓國2020年GDP預估將萎縮0.8％，優於該機構6月時預期的萎縮1.2％。至於最糟情況，韓國今年經濟將萎縮2.0％，同樣勝過上次預估的萎縮2.5％。

另一方面，根據新加坡貿工部周二數據顯示，該國第二季GDP季增年率萎縮42.9％，比先前預期的萎縮41.2％還慘。與去年同期相比，該國第二季GDP年減13.2％，不如上次預估的萎縮12.6％與第一季的年減0.3％。

這也意味著，新加坡陷入連二季萎縮的「技術性衰退」。該國於4月初進入部分封鎖狀態，實施「阻斷措施」（circuit breaker）措施並暫停大多數經濟活動，希望減緩肺炎病毒擴散速度。部分防疫限制已於6月初開始解除。

(工商 )