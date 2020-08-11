民進黨廉政會今討論廉政規章，據了解，除了擴大職權規範對象，黨員派任官員任內管轄範圍不能聘用三親等親屬等九大項，但內容必須先跟黨主席蔡英文報告通過，再送中常會討論通過後才能執行。

廉政會今晚除了討論黨籍立委蘇震清停權年限案，也討論廉政規章內容，據了解，廉政內容有九大項，以前職權規範僅限於本人，但因最近連續發生不少爭議事件，例如唐榮案，因此會中討論，規範對象將擴及從政黨員、擔任公職的黨員及擔任國營事業的黨員都包含在內都必須遵守廉政，且任內管轄範圍，不能聘雇三親等親屬，但自行考上公職除外。

此外，並要求從政黨員等，不能有不正當期約收受賄絡、飲酒應酬不能損及本黨形象等共九大點。

黨主席蔡英文7月時在民進黨全代會上宣示，民進黨必須用行動來證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真，要求廉政委員會要制訂更嚴格的規章，讓黨員有所依循。而隨著蘇震清涉賄案重創黨的形象後，民進黨廉政委員會也啟動檢討廉政規章。邱駿彥之前受訪強調，將制訂比廉政條例更高規格、更高標準的廉政要求事項，規範從政黨員、民進黨中央所派任的國營事業首長注意的廉政事項。

據了解，廉政規章規範必須比法律位階要求更高，但今晚內容只是初步定案，必須先跟黨主席報告，報告後通過中常會討論拍板後即可執行，不需透過召開全代會。

(中時 )