知名作家兼主持人吳淡如2009年以44歲高齡產下一女「小熊」，不時在網上分享教育經，常受到許多讚賞，但沒想到著作無數、版稅收入破億的她，竟不敢教自己的女兒寫作文，她就發文吐露背後原因。

吳淡如11日在臉書表示，替女兒小熊報名了知名作家張曼娟的作文課，大讚對方的教學不制式化，她們也是努力才搶到名額，而自己就是名作家，吳淡如卻坦言「小孩作文我還真的不敢自己教」，並吐露真正原因：「我還蠻怕一般的教作文技巧的，作文教壞了，一輩子寫的東西都像牆上的標語或藥妝店傳單。」更有感而發說：「文章寫的好，生意也可能是做得好的，人生會有不同的思索和探討⋯如果寫文章能夠別出心裁，在很多地方都可以找出錯位競爭」。

事實上，吳淡如雖擁有高學歷，但並不會很看重孩子的課業成績，之前她就自招是個不及格的媽媽，表示她從來沒看過女兒的考試分數，也從不會對女兒說「都是為了你」，反而會鼓勵女兒想做的事都及時去做，萬一失敗也沒關係，只要自問：「下一次如何可以成功，要改變什麼因素？」教育方式被狂讚。

(中時新聞網)