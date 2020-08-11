韓國計劃建造一艘4000噸的核動力潛艦，另外還要在首爾部署類似以色「鐵穹系統」(iron done)，以抵禦北韓可能的不理性攻擊。

防衛世界(Defense World)報導，韓國國防部周一發布了國防中期計劃，其中承諾，在未來5年向軍方提供300.7兆(約新臺幣7.4兆元)的資金，並且預計到2024年的年度國防預算，將超過60萬億韓元（約新臺幣1.5兆元），可謂是大手筆。

韓國目前最大型潛艦是3000噸，因此4,000噸潛艦又更大一倍，難度自然也倍增。韓國計畫4000噸核動力潛艦，可以安裝彈道飛彈，也就是說，它將是一種戰略型武器。這個計畫顯然必須與美國商量，根據核能安全協議，禁止韓國將核能用於軍事目的。

韓國國防部還希望發展一種類似於以色列的移動防空系統「鐵穹」，以抵禦對首爾及其周圍地區，這種短程的精準防空飛彈，能夠攔截砲彈與火箭彈。

北韓在邊界附近部署了約1,000門遠程大砲，是韓國最擔心的威脅，首爾離兩韓邊界僅40多公里。

另外還有建造一艘3萬噸輕型航空母艦的想法，希望在2030年初部署。

(中時新聞網)