三倍券上路近1個月，領取與預購人數已達94％，討論熱度也大減，外界希望政府再推三倍券2.0版。不過經濟部態度保留。認為經濟短期復甦已見曙光，目前沒有接到指令要續推。

三倍券至今日發行與超商預購人數達2152萬份，全國僅剩6％左右的人尚未有領取行動，由於許多領到的人已把券用掉，未來幾個月刺激消費動能可預期會遞減。對於再推三倍券聲音，經濟部中小企業處處長何晉滄說，大家手上不是沒有錢，政府只是扮演點火角色。目前台灣疫情都能控制，大家可以自由自在旅遊，經濟短期內復甦已看的到曙光，顯示政府給的火種有把消費買氣帶上來。

因此要不要有第二波三波(三倍券)？他表示要由行政院評估，目前沒有接到指示。

對於商家三倍券已兌換金額，何說，兌換上路19天，兌領金額約190幾億，等於每天有10億元左右，可見許多民眾還是握有三倍券尚未消費出去。

至於三倍券帶動經濟效益何時可以出來？他表示，當初估計可帶動1000億消費效果，實際還是要三倍券結束，再請國發會或主計處去作調查。

(中時 )