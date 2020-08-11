工業富聯（601138.SH）11日發佈2020年半年報，在疫情衝擊和全球經濟下行的雙重壓力之下，工業富聯上半年營收仍達到人民幣1766.54億元，較去年同期成長3.6％，歸屬於母公司股東的淨利達人民幣50.41億元，相較於去年同期下滑7.98％；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣55.85億元，則較去年同期成長7.7％。

隨著防疫措施的有效開展，以及疫情的逐步緩解，市場供給和需求全面復甦，工業富聯第二季營收達人民幣966億元，相較於去年同期成長6.87％，歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣31.73億元，呈年增21.85％，營收穩定成長，淨利潤水準快速回升，展現出強勁的發展韌性。

隨著新基建如火如荼的開展，與5G、大資料中心、工業互聯網、人工智慧等相關產業鏈密切相關的工業富聯進入業績兌現期。雖然第一季度受到疫情的影響，第二季度實現迅速的反彈，在2020年上半年報告期內，雲計算業務實現營收人民幣795.35億元，年增4.24％；通信及移動網路設備業務實現營收人民幣963.46億元，呈年增3.01％。

2020年上半年，因疫情而催生的"雲經濟"帶來了線上辦公、線上會議、線上教育以及線上娛樂等領域需求的爆發式成長，全球大型雲服務提供者、互聯網服務商、電信運營商等也持續擴容。受益於疫情加速的雲端應用市場的快速發展，上半年雲計算業務營收貢獻達795.35億元，呈年增4.24％。其中，全球雲服務商（CSP）、尤其是中國的雲服務商業務實現非常快速的增長，而帶動CSP在整體業務的占比的明顯提升，收入與毛利潤率同步提升。隨著雲經濟的爆發式增長，資料中心、伺服器等的市場需求預計將進一步提升。

目前，工業富聯不僅可以提供多樣化的雲計算硬體模組，還將硬體與超融合超算系統結合，形成雲端應用服務（HCI與HPC as a Service），構建完整的端邊雲互聯生態系統。另一方面，"雲連霧，霧連端"的協作平臺與網路也已建造完成，為雲計算業務長期穩定的增長奠定基礎。

在多雲架構（Multi-Cloud）的設計下，客戶可以使用既有的雲服務平臺，同時搭載工業富聯的人工智慧雲霧系統，方便快捷且降低成本。同時，工業富聯也在不斷擴展HPC的應用場景，從工業應用擴展到工程與科學分析、智慧醫療、智慧農業、安全監控、運動娛樂等領域。

(工商 )