溪邊玩水最怕遇到會吸血的水蛭，先前有一篇報導，美國一名男子，因為上廁所時感到下體劇烈疼痛，醫生發現男子膀胱有1條水蛭，沿著尿道進入膀胱，吸了473亳升血量，被拉出來時體型超巨大，醫生推測是男子白天玩水時遭水蛭寄生；而台灣一名媽媽，表示女兒玩水後開始狂流鼻血，照內視鏡發現竟是水蛭藏在裡面。

這名媽媽在臉書發文，表示女兒過去20天裡，在公園、溪邊、樂園等地玩水，但7月底卻開始莫名流鼻血，一開始先到診所檢查，醫生告訴她是鼻子過敏，屬「過敏性鼻炎」，開藥水給女童並建議可以在鼻孔裡擦凡士林保濕，但女兒流鼻血狀況仍沒有好轉。

直到8月10日媽媽換一家診所檢查，醫生用內視鏡一照，發現鼻孔內有水蛭，才趕緊安排開刀，將這隻水蛭取出。新光醫院醫師邱昱勳表示，水蛭幼蟲一般其實看不到，病人大多到過溪邊玩水、或是用溪水洗臉、飲用山泉水等，導致水蛭從鼻子、嘴巴進到身體裡，且因為鼻腔溫暖潮濕，富含血管，相當適合水蛭生存。

醫師也說這種狀況在夏天不算罕見，畢竟溪水就是水蛭棲息地，至於出現哪些症狀，就得小心是否遭水蛭入侵，如果曾到溪邊玩水，之後鼻孔出現搔癢感、或是連續流鼻血，建議盡快就醫檢查；民眾若是到河邊游泳千萬要小心，盡量穿著緊身衣褲，避免蟲隻附著在身上；此外，在戶外也不要飲用生水，因為可能誤食肉眼看不見的寄生蟲。

(中時新聞網)