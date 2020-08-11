婚宴館的補償竟然只是「30份雞尾酒」，而且業務回應態度不良。(翻自爆料公社)

婚宴館的CEO對原PO妻子說了冗長話語，到頭來還是堅持不拆鷹架，只願意全額退訂金，也不會有任何賠償金。(翻自爆料公社)

台中知名「萊特薇庭」婚宴館CEO事後在社群平台公開道歉，但是對新婚情侶造成的傷害已經無可挽回。(取自爆料公社)

台中知名「萊特薇庭」婚宴館，以座擁「海島教堂風格」夢幻場景為名，然而日前卻遭到1對新婚情侶在爆怨公社指出，新婚當天的場地都是鷹架，把原本夢幻美麗的婚禮變調成工地辦桌宴，對此婚宴館的補償竟然只是「30份雞尾酒」，原PO認為離自己婚理只剩3天，婚宴館態度強硬不願給予任何賠償，原本明亮的新婚場地，頓時變成一片漆黑的膺架宴席，讓整件事情陷入死胡同裡無解。

原PO在婚禮將近的幾天前，才被通知婚宴館的頂樓要上鷹架，還掛保證不會拍到鷹架，還直接回覆原PO：「這是公私最近決定的政策，將會以30份的雞尾酒作為補償」，甚至回應的業務竟還表示：「我們找了一些不會拍到鷹架的角度照片，可以給你們參考」，原PO整個暴怒認為，分明我們是消費者，卻沒有事先告知，現在又要消費者來配合你們公司策略進行拍攝，這個相當的不合理，原PO與老婆認為，宴會館並沒有經過客戶同意，就把工程提前直接開工，根本將我們當作祭品。

原PO的老婆耐不住性子，直衝婚宴館CEO的社群IG理論，但是CEO卻是移花接木的問題丟回原PO新婚人的身上。據了解，這名CEO說了一大串冗長的婉轉話語，經原PO老婆的理解是：「不取消鷹架的作業工程」，另外針對突如起來的工程，婚宴館不賠償任何損失費用，但願意全數退回訂金，讓原PO認為這婚宴館的業務人員難怪會這麼的囂張。

原PO最後採取的措施，主要為向消保會提出申訴，也在公共政策網路參與平臺提出連署，希望集結網民力量來讓婚宴館得到教訓，最重要的是家裡親人無法接受夢幻場地，瞬間變成單純吃飯的辦桌婚宴。原PO也表示，當天婚禮畫面慘不忍睹，拍照起來每張都像龍中鳥，錄影方面則全部與鷹架伴相隨，更讓原PO難過的是，知名的婚宴館竟然會以「30份雞尾酒」草草撩事，讓原PO夫妻原本美好的婚姻變成噩夢一場，雖然婚宴館的CEO事後有發表道歉聲明，然而已對好幾對新婚夫妻造成傷害無法挽回。

(中時新聞網)