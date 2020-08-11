受到新冠疫情影響，全台掀起報復性旅遊，各大景點人山人海，旅遊業也終於笑開懷。但一名網友指出，自己花大錢到宜蘭包下整棟民宿，沒想到竟是惡夢的開始，他將兩天以來的過程全部詳細公布，也引起網友討論，直呼太扯。

網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示自己約了幾個好朋友到宜蘭包下整棟民宿，這家民宿標榜光一張床就要價上萬，讓他們非常期待。沒想到一抵達後，才發現竟然要與老闆夫妻同住，讓他們傻眼。

網友表示，抵達後才發現要跟老闆夫妻同住，一舉一動更是都被監視器拍著 (圖／爆怨公社)

雖然電話中就有提到，廚房不能用以及凌晨1點過後1、2樓不開放，但他們抵達後老闆娘三不五時就一直提醒，讓他們相當反感，且老闆娘給出的理由是怕吵到鄰居，他們之後才發現根本是老闆怕吵到自己，才會祭出此限制，但老闆事前根本沒先告知會住一起。

過程中烤肉借盤子，老闆娘也不斷重複說「摔破要賠哦」，廣告中主打的可以游泳，也只是一個戲水池，水深只到成年人胸口以下，且充滿髒汙。晚上打麻將時，由於沒冷氣，大家打到汗流浹背，於是開門通風，老闆卻突然衝出來要求關門，稱自己都有透過監視器在看，最後才同意開冷氣。

原PO表示，最傻眼的是，一到凌晨1點，老闆連通知都沒有立刻熄燈，去跟老闆溝通希望能通融個幾分鐘，卻遭老闆強硬回覆「不可能」。

原PO說，他能體諒老闆愛護自己房子的心情，但都包棟了，也希望老闆將心比心，老闆準備逾時他們也沒說話，自己沒有留下任何垃圾，打掃的乾乾淨淨，一樣乖乖繳1000清潔費，但卻被限制東限制西，還被限制區域，甚至一直被監視器監控，實在是一肚子氣。

原PO表示，老闆娘一直強調，自己民粟花了1億元裝潢「很漂亮」，佔地高達1000坪「非常大」，一張床7萬「超好睡」，但他實在很想說「房子很漂亮，但你們很糟糕」。

文章曝光後，隨即有人分享自己經驗，表示前陣子也住過同一家，3天2夜花了7萬，到了之後看到不認識的小朋友在玩水，對方稱鄰居，事後才知道是老闆娘孫子，這一玩就玩了兩個下午。不僅如此，房子裡面還睡了個自稱是員工的陌生人，而且老闆娘不斷交代鑰匙不能弄丟，因為沒有備份，隔天要退房店家卻直接拿備份鑰匙闖進來，相當傻眼。

不少網友紛紛表示：「包棟還要跟老闆睡，這也太讓人無言了」、「當學生宿舍在管？」、「媽啊，這是在當風紀股長嗎」、「這算什麼包棟，怕就別開啊」、「沒那個屁股就不要吃瀉藥」、「看完一下子就直覺是藍色那間，結果還真的是」、「這老闆知不知道什麼叫包棟啊」。

(中時新聞網)