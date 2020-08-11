大陸河南省洛陽市有一名男子，日前不小心卡在自己家中門口的水井裡，體重高達125公斤的男子，上半身全裸、卡在井裡動彈不得，家人因此趕緊報警求助，警消人員獲報後到場發現，原來男子是要掩埋枯井，卻不小心將木材踩斷，才會發生如此令人尷尬的窘境。

這名125公斤的壯碩男子，原本與家人想要掩埋枯井，因此在井裡填滿木材等雜物，又因為男子有體重優勢，因此家人要求他在上面踩踏井裡的木材，希望可以壓縮並緊實井裡面的空間，想不到男子竟意外將木材踩斷，整個人陷進去井裡面，肚子以下全卡住、一動也不動，家人與眾村民試圖想要將男子拉出來，但實在「卡太緊」，最後只好求助警消救援。

警消人員到達現場後，先是用腰帶、繩索將男子的身體固定住，接著再與現場村民們一起合力，將男子拉出枯井，而男子獲救後，幸好只有褲子被磨破，身體其他地方並沒有受傷。

新聞曝光後，網友看到照片笑到不行，紛紛留言表示「還好肚子夠大」、「肉瓶塞是你」、「肚子怎麼可以這麼大」、「吃什麼長大的」、「感覺拔出來的時候能聽到啵一聲」、「肚子大就是好」、「踩斷木材不容易」、「對不起我笑了出來」、「困在井裡的樣子感覺好淡定」。

(中時新聞網)