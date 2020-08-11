中華民國823戰役戰友總會11日舉辦追思紀念會，新北副市長謝政達出席感念當年為國家犧牲奉獻的老英雄。（實習記者朱世瑋翻攝）

適逢823砲戰62周年，中華民國823戰役戰友總會11日舉辦追思紀念會，新北副市長謝政達出席感念當年為國家犧牲奉獻的老英雄，他提及，823老戰友平均年齡超過80歲，用熱血生命為台灣奠定安穩基礎，要珍惜得來不易的和平成果。

823炮戰62周年追思紀念會11日上午在新北市台灣圖書館演藝廳舉行，中華民國823戰役戰友總會理事長連城珍、謝政達、國防部政治作戰局副局長劉慶斌、退輔會主任祕書吳志揚及超過500名參戰老兵參加。

謝政達說，全國823戰友老英雄們平均年齡超過80歲，新北市重視長者照護，在2020年已增設5處公共托老中心供長者安養。受到新冠疫情影響，更特別針對公共場所、長照機構及安養中心加強防疫措施，做好萬全準備，確保長者安全健康。

連城珍也表示，台灣近期面臨最大挑戰就是新冠肺炎復燃，站同一陣線並肩作戰是最重要的，切不可掉以輕心。傳承當年面對危險時勇往直前、不輕言退縮的精神，凝聚市民防疫決心。

民政局長柯慶忠表示，823炮戰至今超過一甲子歲月，目前新北市823戰役戰友協會約有千名會員，每年透過追思會邀請戰友們齊聚重憶過往、維繫當年同袍情感，因為有這群老英雄，台灣才能享有現在的經濟繁榮與自由。

活動最後，現場樂隊也演奏《中華民國頌》、《望春風》、《鋼鐵的心》等著名歌曲，撫慰參與戰役的老英雄們。

(中時 )