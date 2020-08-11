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많은 분들께서 걱정과 응원을 해주셨는데 또 한번 실망을 끼쳐 드려 정말 죄송합니다.. 저로 인해 피해입은 모든 분들.. 또 그 사진을 보고 놀라셨을 많은 분들께도 다시 한번 사과드립니다.. 그날 제가 깨어나지 못하고 있을 때에 예전 FNC 식구분들이 밤새 자리를 지켜주셨다고 들었고.. 오늘은 한성호 회장님과의 만남이 있었습니다. 저는 FNC를 AOA를 정말 좋아했는데.. 이 문제 때문에 AOA를 그만두게 된 게 너무 슬펐고 너무 힘들었습니다.. 오늘 회장님의 말씀을 들으면서 회장님의 진심을 느낄 수 있었고.. 그냥 이렇게까지 되어버린 게 너무 후회가 되네요.. 저를 걱정해주셨던 팬분들과 지인, 가족들.. 또 저로 인해 힘든 시간을 보내고 있을 AOA 팬분들께도 너무 죄송하고.. 앞으로 두번 다시 이런 일이 생기지 않도록 반성하며 열심히 치료 받겠습니다.. 정말 죄송합니다..

권민아 우리액터스 actress（@kvwowv）分享的貼文 於 張貼

韓國性感女團AOA前成員權珉娥，早前在社群網站揭露自己遭隊長申智珉霸凌長達10年的悲慘命運，日前又驚傳於本月8號三度輕生，還PO出怵目驚心的血淋淋割腕照，被經紀公司緊急報警送醫。珉娥今(11日)晚間又再度PO文，為一連串的風波向AOA粉絲道歉。

珉娥因遭隊內霸凌多年，罹患憂鬱症，甚至多次試圖輕生，日前更發文控訴AO隊長申智珉，以及雪炫、前經紀公司FNC娛樂會長韓成豪也是冷眼旁觀者，引發輿論熱議。雪炫甚至也因此受到影響，被部分網友要求退出新戲《日與夜》劇組。

然而珉娥今(11日)晚間又再度PO文，向因為她而受到傷害，以及那天看到割腕照片而嚇到的人道歉，透露今天與會長韓成豪見了，自己是真心喜歡FNC娛樂與AOA，因為霸凌問題而退出AOA令她太痛苦了，如今變成如此也相當後悔。

除了向擔心她的粉絲與親友們致歉，珉娥也不忘對AOA粉絲致上歉意，並強調會好好接受治療，「我會爭取今後不再發生類似的事情，好好地反省，認真接受治療…真的對不起。」

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(中時新聞網)

#珉娥 #珉娥道歉 #AOA #雪炫