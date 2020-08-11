韓國性感女團AOA前成員權珉娥，早前在社群網站揭露自己遭隊長申智珉霸凌長達10年的悲慘命運，日前又驚傳於本月8號三度輕生，還PO出怵目驚心的血淋淋割腕照，被經紀公司緊急報警送醫。珉娥今(11日)晚間又再度PO文，為一連串的風波向AOA粉絲道歉。

珉娥因遭隊內霸凌多年，罹患憂鬱症，甚至多次試圖輕生，日前更發文控訴AO隊長申智珉，以及雪炫、前經紀公司FNC娛樂會長韓成豪也是冷眼旁觀者，引發輿論熱議。雪炫甚至也因此受到影響，被部分網友要求退出新戲《日與夜》劇組。

然而珉娥今(11日)晚間又再度PO文，向因為她而受到傷害，以及那天看到割腕照片而嚇到的人道歉，透露今天與會長韓成豪見了，自己是真心喜歡FNC娛樂與AOA，因為霸凌問題而退出AOA令她太痛苦了，如今變成如此也相當後悔。

除了向擔心她的粉絲與親友們致歉，珉娥也不忘對AOA粉絲致上歉意，並強調會好好接受治療，「我會爭取今後不再發生類似的事情，好好地反省，認真接受治療…真的對不起。」

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