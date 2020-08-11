股票上市的「美吾華懷特生技集團」董事長李成家，因涉嫌在2016年懷特生技公告「懷特痛寶」解盲的重大利多訊息前，指示財務部經理游菁惠購進美吾華股票300多張，估計擬制性獲利80多萬元，涉嫌違反《證交法》內線交易罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索美吾華、懷特2公司及李、游2人住處，並約談李、游及證人共7人到案。檢察官晚間訊後諭令李以300萬元交保，游女則請回。

李成家6時20分被移送北檢時，被媒體詢問有無涉及內線交易，李強調「沒有」。

檢調調查，2016年3月8日，懷特生技發表重要公告，指「懷特痛寶」完成樞紐性臨床實驗，經解盲發現，對於患者術後疼痛改善有正面效益。

檢方查出，2016年1月至2月間，李成家涉嫌在重大訊息公開前，指示游菁惠利用特定人頭帳戶買進300多張的美吾華股票，涉嫌內線交易；由於股票並未售出，擬制性獲利80多萬元。

(中時 )