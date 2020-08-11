1名工讀男利用網路交友，冒充科技工程師的身份，欺騙至少8名以上的女網友，事後這8名被騙的女網友心有不甘，便組成「婦仇者聯盟」打算共同奮鬥，來向這名工讀男提出告訴，然而因詐騙事件後，這8名女網友竟然變成好朋友，還將這名冒充身份的工讀男，當成飯後話題來聊。

據《鏡週刊》報導，這名工讀男謊稱自己是知名學校畢業，和正在作科技工程師職位，讓8名女網友全部陷入這愛情詐騙中。這8名受騙的女網友表示，工讀男會先在交往期間相當大方，甚至連AA制都不會提出，讓女網友認知自己賺到了，再利用女網友憐憫心獲取她們的信任藉機詐騙錢財，待無法從女方再撈出油水後，立即消失蹤跡不聯絡。

據了解，這8名女網友都是在網路交友APP與工讀男結識，不過所有人起初都只知道他是1位科技工程師，其中1名與他交往2年後，才驚覺自己被詐騙了。目前這8位受騙的女網友自立自強組成起「婦仇者聯盟」，打算共同結盟向這名冒充男提出告訴，奇妙的是這8名女網友在共同商討的日子裡，不知不覺互相變成好朋友，也紛紛將自己被詐騙的過程，當成飯後話題來尬聊。

(中時新聞網)