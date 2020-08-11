美國衛生部長阿札爾10日拜會蔡英文總統時，疑將「Tsai總統」的發音念錯，引發各界議論。阿札爾11日接受訪問表示，這是「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，但他並無意冒犯蔡總統。對此，臺北市議員張斯綱表示，本來這件事讓美方澄清一下就過去了，政府不要像刺蝟一樣，去戰發現問題的人，因為這實在毫無意義。

張斯綱在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，政府在這件事情上不要像刺蝟，在別人發現一個問題的時候，就跳起來幫美國講話，並指出這個問題應該要AIT來回答，或是他衛生部代表團的人、發言人、隨行的新聞秘書來做回答，其實這事情就過了

張斯綱指出，說不好意思，怎麼樣口誤，其實大家在這事情上也不會太計較，就是變成茶餘飯後的話題，無傷大雅，事情五分鐘就過去了。但是不要在網路上這樣戰，難道今天發生一個口誤，或是發音的錯誤，還要去硬拗？他覺得那個是政府自己去求戰。

張斯綱還認為，這場口誤疑雲引起的爭吵一點意義都沒有，而且對臺灣的英文教育，對我們如何去發「Tsai」這個英文，或是President和Presidency毫無意義。他也呼籲政府不要再戰這件事情，不要像撿到槍，去戰指出問題的人，這真的毫無意義，不論是對臺美關係，還是對防疫一點效果都沒有。

(中時新聞網)