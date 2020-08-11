美國衛生部長阿札爾訪台，昨天拜會蔡英文總統，卻在致詞時將「Tsai」總統的發音，念成「Xi」總統，引發朝野在網路上議論。阿札爾今天接受《中央社》專訪坦言，這是「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。

蔡英文總統昨透過臉書直播公開這場接見行程，阿札爾一開始就稱「謝謝蔡總統今天歡迎我到訪台灣」，不過卻將「President Tsai」發音成「「President Xi」，遭國民黨批評把蔡總統稱呼成「習總統」，並對此舉表示非常錯愕，無法認同，呼籲總統府嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

網路上第一時間對此議論紛紛，許多網路意見領袖堅稱阿札爾是講「Presidentcy」。焦糖陳嘉行說：「連『Presidentcy』（總統閣下）這個英文單字都不懂，還要酸外賓口誤稱蔡總統為習總統，只能說這是標準的支那人與支那媒體心態，既低級又可笑。」

桃園市議員王浩宇說：「Presidentcy（總統府辦公室）刻意誤導成President Xi，有何居心？」

曾任英語主播的劉傑中發文分析：「我不是什麼權威，講話也很常犯錯，更怕大家覺得我在蹭熱度，但聽了原文之後，其實答案非常顯而易見，所以還是來蹭一下熱度，先說結論，美國官員說的，百分之一萬是『presidency』。」

AIT昨天即在官網發布阿札爾的推文以及「預備講稿」全文，阿札爾在講稿中，特別在Tsai後面加上[ts-eye]的讀音，但他在第1次還是念錯了，隨後的4次就念對了。

(中時 )