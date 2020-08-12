8月11日開始印尼大約1600名志願者開始接種測試一款大陸產新冠疫苗，這款疫苗是目前全球罕見的已經進入第三階段，即進行認證許可之前，還需最後一道臨床試驗的疫苗。

法廣報導指出，中國醫藥公司北京科興控股公司的這款疫苗早前已經在巴西，這個新冠病毒感染人數全球第二高的國家，完成了大約9000名志願者的測試。而印尼這個全球人口第四大國，已經後超過12萬7千人確診感染，死亡人數超過5700人，但檢測力度不夠，政府擔心疫情比報告結果更嚴重。印尼人口最多的西爪哇省將有大約1620人參與本次疫苗測試，時間跨度將持續到明年二月份。

如果這次疫苗測試被證明無風險且有效，那麼印尼政府將下令進行批量生產。8月11日星期二，印度尼西亞總統佐科前往視察一家醫藥工廠，這家印尼國家控股的生物醫藥工廠將負責本次疫苗的生產。左科威強調，民眾尚未接種疫苗，因此新冠危機尚未結束。

(中時 )