台北凱撒大飯店為歡慶七夕於官方臉書粉絲團推「像極了愛情」文青造句PO文送晚餐、住宿。圖／台北凱撒大飯店提供

近日各大社群網站上引爆了一股「像極了愛情」風潮，台北凱撒大飯店為歡慶七夕，邀網友們跟風用「像極了愛情」文青造句PO於官方臉書粉絲團上，有機會獲得8月25日七夕當日免費的Checkers浪漫雙人晚餐加上入住精緻客房（不含早餐），總價值為1萬1924元（住宿9900元／房，晚餐1012元／位），

業者表示，目前網友參與相當熱烈，期間亦相對提升一些住房率。

七夕情人節是許多小倆口增溫的節日，台北不僅有熱鬧的大稻埕花火節可以玩。位於台北車站的凱撒大飯店推出七夕驚爆優惠「情人日常‧像極了愛情」48小時預購活動，於8月20日至8月21日於台北凱撒大飯店官網「餐飲優惠專區」填寫活動預約需求單，預訂8月24日~ 9月17日期間之周一至周四雙人晚餐特惠2024元，用餐當晚直接免費入住精緻客房（定價9900元／房，不含早餐），每日限量8間。

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