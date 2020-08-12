新冠肺炎自2020年初肆虐，全球至今超過1700萬人確診，逾70萬人因此喪命，世界衛生組織更宣布，新冠肺炎是歷年來最嚴重的國際公衛緊急事件！台灣雖然防疫成績不錯，但隨著6月日本女大生、7月泰籍移工確診，近日的比利時工程師疑似是100天以來的首位本土案例，讓人驚覺台灣潛伏不少社區感染案例，前疾管局局長蘇益仁直言「我國境內有不只一個隱藏個案」，前副總統陳建仁也建議，「每個家庭應準備3個月的口罩量預備」。

餐飲業績慘 創20年最大跌幅

這下可讓餐飲旅宿業者剉著等！根據經濟部統計處最新資料，由於民眾擔憂外出感染病毒，對餐飲業的衝擊比預期更加嚴重，營業額年減達21%，是20年來最大減幅，與1月營業額828億元相較，跌落309億元，損失慘重！最近好不容易靠著「報復性消費」，稍微回穩業績，但如今諸多證據都顯示，台灣境內有許多無症狀感染者潛伏在社區中，他們極有可能就像比利時工程師一樣，沒有戴口罩卻跑遍旅館、餐廳、健身房、酒吧等社交場所，這讓台灣民眾再次陷入焦慮，恐再次重創經濟。

高規格殺菌 比酒精漂白水效果更長

▲兼顧防疫與商機，許多餐飲業者趕緊推出潔菌標章因應。/圖業者提供

為了兼顧防疫與商機，許多餐飲業者趕緊推出潔菌標章因應，與中保科技集團旗下的「中保潔菌家」合作，使用新型陽離子四級銨殺菌液，不但有行政院環保署登記字號及台灣SNQ國家品質標章合格認證，美國FDA、EPA也有登記字號，對環境友善，可使用於各式場所。不同於酒精、漂白水揮發即失去功效，新型陽離子四級銨具有更長的殘效性，對環境有更強的保護力，施用的範圍包括整體的消毒殺菌、器具、冷氣、水管、病媒蚊防治等，同時制定定期的消毒計畫。

只要認明潔菌標章，就能確認沒有環境衛生不佳的疑慮，店家希望藉此讓民眾能夠安心外出用餐、購物，防疫之餘也不忘消費，才能穩住商機，畢竟這場防疫之路目前還遙遙無期啊。

▲希望藉此讓民眾能夠安心外出用餐、購物，防疫之餘也不忘消費。/圖業者提供

取得潔菌標章5步驟

先由專員到店家勘查是否有感染源

依照需求與空間坪數打造防治計畫

確認施作內容與注意事項之後，開始進行高端且完整的消毒殺菌服務

施作完成之後進行滿意度確認

追蹤店家後續狀況，完整把關用餐環境，

(中時新聞網)