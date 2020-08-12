幾年前曾經有些朋友與我一起看盤一段時間，在這段時間的第一天某人看著我的交易時，脫口而出的說：「你買股票真的很勇敢。」一開始我不是很理解他為什麼這麼說，詢問之下才知道他的意思是，我買股票都追高，他們只想拉回慢慢布局。

但我告訴他：「還沒漲的我不想買，買拉回的走勢，風險比買突破還要高。」

我的意思是，在他們看起來我的交易是追高買進，可是我買的是「突破、創新高」的一開始，既然是創新高，當然在K線圖看起來已經漲了一段，而且股價會是在K線圖的右上角。

一開始他們還是沒有很理解，但我說：你的選股想法我也經歷過，不過我不明白，為什麼「還沒漲的我不想買」這句話會這麼讓你們這麼難接受？

人們誤會了股價波動的結構，誤認為低買才能高賣，可是我們往往無法在股價的低檔時期就辨別出哪一檔未來會有資金拉抬；資金往往也只重視自己已經持有很大部位的股票，既然已經持有大部位，股價當然不可能還沒漲。尤其是環境大多頭時期，買低檔往往就是看著強勢股往上不斷的攻擊，自己買低的卻只能繼續等待。

逐底是完全錯誤的選股判斷，多頭行情時，強勢股也沒有太多的低檔。

股價要漲，一定要有人拉，越是強勢的個股表示資金的攻擊意圖越明顯，可是人性往往會避開這樣的強勢，轉向選擇還沒有漲的，沒有力量在其中的，然後找到各式各樣的理由來安慰自己，就像築底，光看築底現象就等於不考慮過往的套牢結構。

如果只是安慰自己倒也還好，往往用來安慰自己的理由，是以前股價熱門時期的話題而已，就像是被動元件的缺貨，現在呢？已經沒有漲價、也不缺貨了，股票拉回買了之後，現在套牢著又應該怎麼辦呢？一直等下去嗎？

這還是比較近期的例子，再往前的機器人概念、AI概念，或者以前的太陽能、風力發電、比特幣挖礦，當你在股價強勢初期不操作，等到回檔了，攻擊的人也離開了，上檔有滿滿的套牢存在時還持有著，又打算要等待多久呢？

所以我才說：「買拉回的人才是最勇敢的。」

對比普遍認為買拉回比較安全的人來說，買拉回如果萬一股價不如預期，就不用停損了嗎？如果你也認同停損的必要性，那麼買拉回得停損、買突破也得停損，那你為什麼不買有攻擊力量在其中的個股呢？

想清楚這件事，就會明白K線的判斷只是原理、轉折組合K線只是基礎、攻擊K線才是技術分析中最重要的判斷能力，尤其是多頭明顯的資金行情；在這樣的行情下如果不選強勢，等到有一天大盤不再多頭了，機會也都過去了，卻還抱著當初低買的股票等待，那也就不用談什麼操作了，還不如等空頭來臨再去殖利率投資就好。

偏偏空頭的時候，人們又害怕股價會不斷的下跌，這樣多也不行、空也不行，光把資金放進股市裡等待，還不算勇敢嗎？

到底誰比較勇敢？我相信時間久了大家會有答案。

※本文由PressPlay專欄作家林家洋授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)