川普政府近期對陸態度愈來愈強硬，先國安為由，要求大陸熱門社群影音應用程式「TikTok」必須出售給美企，隨後在7日又要求美國公司在45天後禁止與TikTok母公司「字節跳動」以及陸通訊軟體微信母公司騰訊進行任何交易，引起常用微信的在美華僑擔憂。而澳門博弈產業界人士透露，川普打壓微信，恐連帶在澳門的美國賭場營運商連帶受影響，畢竟他們很依賴大陸的贊助商，而與他們聯絡全靠微信。

據《南華早報》報導，澳門律師兼博彩行業顧問的Carlos Lobo認為，在澳門博弈產業的贊助商將近95%都是來自大陸，而賭場營運要與這些贊助廠商聯繫，完全仰賴微信。而澳門六大賭場營運商中的其中三家，也就是永利度假村（Wynn Resorts）、美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）都是來自美國。

曾任美國金沙集團旗下公司「金沙中國」法律顧問表示，微信禁令恐讓新濠博亞（Melco）、澳門博彩控股（SJM Holdings）以及澳門銀河（Galaxy）等非美國賭場營運「大發橫財」，並進一步指出，微信禁令問題將會出現在任何在大陸的美籍公司，「若沒有微信，你要在大陸當地的團隊如何與他們老闆聯絡？」到最後，來自大陸的遊客都跑去非美籍賭場，這對美國賭場營運商而言根本是負面影響。

不過，目前對於川普政府要如何禁止微信的相關實施細節仍不多。Morningstar 晨星投資管理股票分析員譚綺蘅（Chelsey Tam）10日表示，若川普政府禁止美企透過微信進行任何交易，對美企也會有廣泛影響，畢竟多數美企與華人通訊時，都是透過微信。

(中時新聞網)