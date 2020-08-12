受惠於台積電、聯電相繼創下波段新高，台股強勢格局持續，其中由於聯電本國自然人股東人數達53.6萬人，相較於台積電本國自然人股東33.3萬人，直接多了逾20萬人，對這次創高有感的投資人愈來愈多。若是周圍有人還在抱怨股市難做、沒有賺到錢、錢都被外資賺走等，這表示他陷入了輸家循環─自己沒賺到就以為別人沒賺到，自己沒辦法賺就以為別人白忙一場，這心態其實非常危險。

最明顯的例子就是今年4月看壞經濟前景，至今一路提醒大家要小心股市崩盤的人，不僅自己沒賺到這一波行情，還讓周邊的人在9000點以下殺光持股，錯過這一波創下台股歷史新高的行情，少賺了很多錢，這就是輸家循環的陷阱所在；身邊缺乏贏家環繞，最終在行情好的時候沒好好把握，真的非常可惜。

在台股大漲四千多點後，這裡已不算是低檔區。面對後續行情，盤面震盪會愈來愈大，洗盤頻率會上升，想要再賺到錢，耐住性子是勝敗關鍵，而要耐住性子的重點在於買進成本不能愈墊愈高，如20元附近買了10張，結果股價漲到25元了，發覺自己當時沒買多一點很可惜，於是25元附近，直接再買50張，如此操作下去，持股成本就被迫墊高了。

一旦行情出現洗盤，心態上就會想要先賣一趟，這就容易被洗掉。先前一路看好的綠色能源股，在國內政策加持下，如太陽能的元晶、大亞等近期股價相繼創下新高，但若細看走勢，不少綠能股7月下旬都曾出現洗盤，能在低檔布局才能耐住洗盤，最後才容易成為贏家。

反之，對於今年相對看好的產業，如受惠居家辦公與遠距應用需求增溫的NB產業，近日就有研調機構發布相關數據表示2020年第2季全球NB出貨量逾5185萬台，優於市場預期，季增73.6%，而第3季在零售通路持續回補庫存下，預估全球NB單季出貨量可望維持第2季的高水準，營運前景看旺，如機殼的鎧勝、機構件的安力、新至陞、散熱模組的超眾、力致，鍵盤的精元、背光模組的瑞儀、觸控IC的義隆電等都可望受惠。

本波趁著相關族群的股價拉回修正之際，反而可以尋找逢低布局的契機，這樣才能控制住成本，不容易因為追高而被洗出場，不會陷入輸家循環的陷阱中，讓身邊多一些贏家環繞，後續成為贏家的機率自然高。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時新聞網)