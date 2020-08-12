【回憶殺】常看台灣鄉土劇的觀眾一定對徐貴櫻不陌生，出道30幾年累積大量影視作品，像是《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》、《青龍好漢》、《神機妙算劉伯溫》等，而她的情路也像戲劇一樣迂迴曲折，曾先後和秦漢、劉德凱交往，最後情定黃任中，未料婚姻僅走了五年便告吹。

徐貴櫻出道不久即認識大20歲的黃任中，但她當時和已婚的劉德凱有一段情，因扛不住小三罵名和男方名氣過大，交往2年多便分開，隨後搭上黃任中，兩人相知相惜多年，即便知道對方情史豐富，仍選擇當他第四任妻子，不過，婚姻僅維持4年就結束，慶幸的是，兩人保持著友好關係，甚至成為彼此生命中重要的人。

徐貴櫻和黃任中曾是夫妻。（圖／中時資料照）

1998年，徐貴櫻和秦漢合作《因為愛你》陷入熱戀，兩人的緣分很奇妙，合作《在水一方》結緣，只是當時徐貴櫻和黃任中在一起，兩人僅是普通朋友，沒想到兜轉多年再度重逢，便擦出火花，徐貴櫻完全不介意秦漢有一對兒女，相當融入他的生活，只不過《因為愛你》殺青後，兩人的愛情也黯然收場，僅維持一年就分道揚鑣，沒有再聯絡。

徐貴櫻和秦漢短暫交往1年。（圖／中時資料照）

事隔多年，徐貴櫻在49歲慶生會侃侃而談人生中的三段感情，她稱劉德凱像戀人，黃任中無條件包容像父女，和秦漢則像姐弟，恢復單身後的徐貴櫻並未再婚，十分享受單身的生活。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)