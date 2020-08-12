蔡英文總統透過影片為「壯闊東協台商雄起」論壇致詞。(影/總統府提供)

由旺旺中時媒體集團《工商時報》、中華徵信所、第一銀行主辦的東協台商千大論壇上午在台北101大樓盛大熱烈開幕，蔡英文總統也透過影片向在場產業界代表致詞，行政院副院長沈榮津則親自出席，為這場東協千大台商難得齊聚一堂的論壇發表談話。蔡英文總統表示，東協國家是新南向政策的重要目標，台灣在新南向出口及投資總額持續成長，最重要的是新南向政策是接下來台灣把挑戰轉換成為機遇最關鍵的國家戰略之一，希望能獲得第一線打拼的產業界友人給予政府建議。

以下是蔡總統致詞全文：

各位參與論壇的貴賓、好朋友，大家好：

首先我要感謝《工商時報》舉辦這場論壇，促進產業界的交流。

過去4年來，協助產業多元布局、推動經濟結構轉型，一直是我們努力的目標。我們積極推動新南向政策，在經貿合作、人才培育、資源共享以及區域鏈結等4大面向上，都取得了不少的進展。其中東協國家，更是新南向政策的重要目標。

截至去年為止，台灣對新南向國家的出口總額、投資總額，持續的成長。也有愈來愈多的新南向國家的觀光客、學生和商務人士來到了台灣。

同時我們也透過玉山論壇、台灣形象展等活動，擴大多元類型的交流，台灣和新南向國家之間，不論是官方還是民間，互動都愈來愈頻繁，情感也越來越緊密。

今年雖然受到疫情的影響，許多國際交流活動暫時延遲，但展望疫情後的局勢，跨國供應鏈將加速重整，可以預期多元布局和產業升級，依然是台灣經濟最重要的發展路線。

因此，我認為，新南向政策是接下來台灣把挑戰轉換成為機遇最關鍵的國家戰略之一。為了讓政策更精進，我們也歡迎在第一線打拚的產業跟產業界的朋友給我們更多實務上的建議。

這段時間，工商團體提出了對新南向政策的觀察和建言，今天，《工商時報》不僅舉辦了論壇，也發表東協台商一千大調查的報告。

我很高興看到產業界和媒體積極響應新南向政策，除了感謝各位的建議，我也會督促政府部門持續精進新南向政策的細節措施，讓更多台商加入新南向的行列，為台灣的經濟來打拚。

最後，祝福論壇圓滿成功，也祝福台商在每一個新南向的國家，都能夠像今天的主題，也就是「壯闊東協、台商雄起」，讓台灣繼續走向世界舞台。謝謝大家！

(中時新聞網)