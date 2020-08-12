上個月已連槓47期的威力彩終於開出頭獎，7月27日第109000060期威力彩頭獎31.2億總獎金最終由2注中獎均分，獎落台北市大安區及南投縣竹山紫南宮旁樂透彩劵行。據了解，其中一注落在南投的幸運得主L小姐，是台中一名平時就熱心於公益的女性，外貌更激似名媛孫芸芸。命理師楊登嵙指出，中高額獎金的人通常有「大錢命」，稱這是「老天爺給她的福報」！

威力彩上月27日終結2007年以來最長的47連槓。史上最高總獎金31.2億元由2注均分，每注可分得15億6247萬元。一注落在大安區的中獎人一直眾說紛紜，有人說是集體集資，又傳遭一人獨吞，也讓銀行單位不斷出面澄清闢謠，始終無法證實。而另一位，傳出是住在台中市的L小姐（為保護當事人匿名處理），平時熱心公益，並任職於某間長照機構。

威力彩開出史上最高獎金31.2億。獎落台北市大安區及南投縣竹山紫南宮旁樂透彩劵行。據了解，其中一注落在南投的幸運得主L小姐。(示意圖非當事人/本報資料照)

在開獎前幾天，知名命理師、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙向《中時新聞網》表示，古人說：「小錢勤儉，大錢靠命。」所以，這種史上最高的獎金一定要有這種「大錢命」。楊登嵙指出，最有機會成為該期威力彩頭獎得主是生肖屬蛇，其次屬兔。另外，楊登嵙也說，鼻子被稱為「財帛宮」鼻頭需有肉，肥厚有光澤，不能外揚有朝天鼻；耳朵部分，耳垂大、不外翻，較有福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。

而據媒體透露，台中L小姐外貌酷似名媛孫芸芸，這與與知名命理師楊登嵙先前所描述的中獎人特徵一模一樣。L小姐生肖屬蛇，長得像名媛孫芸芸，鼻頭有肉，肥厚有光澤，鼻翼不外揚、不外漏。據悉，中獎前L小姐在某長照機構擔任護理長，現已辭職。

知情人士指出，L小姐對老人非常有愛心和耐心，經常做社會公益，樂善好施。也因此受到財神爺特別眷顧，讓她只花200元購買威力彩，就中了15.6億元獎金。楊登嵙表示，或許正是因為L小姐她平常熱心社會公益，常做善事，老天爺給她的福報更好、更多。

不過楊登嵙也提醒，人的一生該賺多少錢都有定數，如果突然發了一筆橫財，就表示老天要賦予你更多責任，要多幫助社會弱勢者，否則「德不配位」，恐會有不好後果。

(中時新聞網)