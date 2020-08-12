美式賣場好市多擁有許多獨門且優惠商品，廣受民眾喜愛。但一名網友日前前往好市多消費時，發現牛小排的標籤上面多了一個黑色的「R」字母，讓他不知道該不該買，詢問網友「R」的意思，對此就有內行人給出答案，讓大家驚呼「長知識」。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，透過照片可以看到，上下兩盒牛小排中，下面牛小排名稱後面多出一個黑色的「R」，但實在不知道是什麼意思，因此上網發問。

有網友疑惑，照片下面的牛小排標籤名稱後面多一個黑色的「R」，不知道能不能買 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

不少網友紛紛打趣留言：「就你拆開後第一個會喊的字啊」、「專門給右撇子吃的」、「傻傻的，就限量版的意思啊」、「已經被預訂了」、「這是一盒有聲音的牛小排」、「牛的右半身啊，左半身就是L了」，不久後有內行人專業解答，「R」代表Repackage，也就是重新包裝的記號，或許是擦拭血水，或著是包膜脫落，因此重新封膜。

(中時新聞網)