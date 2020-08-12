有「九頭身美女」之稱的吳佩慈，2014年為愛退出演藝圈，甘願在家相夫教子，專心照顧與未婚夫、大陸富商紀曉波2子2女。然而近來紀曉波的財務問題就屢屢登上新聞版面，旗下公司「博華太平洋」上週五在港股股價更是急挫60%，跌到只剩1分錢，引發關注。

吳佩慈與富商紀曉波交往多年，備受寵愛，2007年曾有週刊披露，紀曉波大手筆在吳佩慈名下存入約200億台幣，加上房產與股票，推估吳佩慈個人總資產至少有232億台幣，比台積電創辦人張忠謀還有錢！

吳佩慈曾被媒體爆料名下財產比張忠謀還多。(取自吳佩慈微博)

然而紀曉波旗下公司「博華太平洋」日前公布，獲公司控股股東、主席崔麗杰（紀曉波母親）全資持有之Inventive Star告知，由於公司股份成交價下跌導致觸發執行有關Inventive Star持有之股份的保證金融資，其持有之公司股份被強制出售，於上週三(5日)出售7,200萬股，另於上週五(7日)出售21.33億股，合共佔公司已發行股本之1.54%。博華太平洋在港股股價也暴跌只剩１分錢，成為難得一見的仙股。

不過吳佩慈一點也沒受到此事影響，還在社群網站分享在香港叫海底撈外賣的心得，「關在家煩悶的心情吃吃麻辣鍋後瞬間消解了很多。沒有什麼事是一頓火鍋解決不了的，如果有，就兩頓。」但就有網友留言關心「博華皇宮情況怎樣？擔心」。

(中時新聞網)