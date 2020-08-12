香港壹傳媒創辦人黎智英被依《香港國安法》扣查近40小時後，在12日凌晨獲准保釋，他步出警署後於零時20分上車離開旺角警署。黎智英的保釋金額為50萬港元(約合台幣200萬)，其資產中的5000萬港元（約合台幣2億)亦遭凍結。

據《東網》報導，警方國安處前日(10日)拘捕壹傳媒黎智英、其2名兒子、4名壹傳媒高層以及另外3人，被警方以涉嫌勾結外國勢力、違反國安法或串謀詐騙等罪予以逮捕。

黎智英前日早上9時40分遭警方鎖上手銬，帶離住所。警方之後派員分批到壹傳媒大樓、黎智英次子經營的餐廳「四季常餐」及「YakiniKuu」搜證，並押解黎返回壹傳媒的辦公室協助調查，之後押黎返旺角警署。而壹傳媒行政總裁張劍虹亦被鎖上手銬押返其辦公室協助偵查。壹傳媒大樓於下午約2時半解封，搜查行動歷時近5小時，警方檢走約25箱證物。

黎智英次子黎耀恩已於11日晚間7時許從將軍澳警署獲准保釋，11日晚上10時其長子黎見恩亦獲准保釋，離開長沙灣警署。晚上10時半，壹傳媒動畫公司總經理吳達光獲准保釋離開，壹傳媒行政總監黃偉強亦於晚上11時獲准保釋離開。

此外，昨晚在家因涉嫌違反《國安法》被拘捕前香港眾志成員、有「學民女神」之稱的周庭，透過個人臉書表示，已於11日晚間9點52分順利交保並離開警署。

香港警方國家安全處前晚表示，10日共拘捕9男1女，年齡介乎23至72歲，分別涉嫌違反香港國安法及串謀詐騙等。被捕人士10名人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光、「香港故事」成員李宇軒，及學民思潮前成員李宗澤，及香港眾志前成員周庭。另外，身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。上述被捕人等已於昨日(11日)先後獲准保釋。

(中時新聞網)