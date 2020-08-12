網紅「這群人TGOP」成員鄭茵聲與男友劉書宏時常大方放閃，11日宣布兩人即將迎來「愛的結晶」，與索尼音樂2020年強勢企劃「華語K歌熱搜榜」共同合作，推出首張合唱單曲〈當你孤單你會想起誰〉。這首重新改編自張棟樑經典歌曲，一直是茵聲的最愛歌曲。這次和劉書宏一起幸福對唱，不但留下了兩人戀愛紀錄，讓錄音間充滿了許多粉紅泡泡，甜蜜的氛圍也讓茵聲陷入了回憶殺，脫口透露：「其實張棟樑是我以前的理想型男神。」

小倆口甜蜜撒糖，但偶爾也像一般情侶一樣吵吵鬧鬧。在討論拍攝YouTube新單元《龍咬死兔》時，茵聲原先計畫是跟大家分享與男友私底下互動的真實樣貌，但身為演員的劉書宏心中有自己獨特的人物設定，在鏡頭前會不自覺的表現出較為酷帥、冷淡的態度，這讓茵聲大感不習慣，「他現實生活中根本不 是這樣無情的人！」兩人因此對企劃方向而起了小摩擦，甚至茵聲一度冒出乾脆不要拍的念頭。不過經過溝通後，劉書宏願意嘗試改變，拍了三集後漸漸找到平衡點，避開了彼此的地雷，狀況漸入佳境。

(中時 )