中國汽車工業協會（中汽協）11日公佈數據顯示，大陸7月乘用車銷量年增率為8.5％，而汽車銷量也年增達16.4％，都超過之前中汽協的初步預估，且年增率也處於連續第4個月的正成長復甦狀態。

據華爾街見聞報導，受基建投資和今年推出更為嚴格的排放規定推動，卡車和其他商用車銷量飆升近6成；新能源汽車銷量則結束連續12個月的下滑，在7月轉為年增率19.3％、銷售9.8萬輛。

中汽協副總工程師許海東認為，新能源汽車在今年之後幾個月會保持相對穩定的增長，維持今年新能源汽車110萬輛銷量預測，並預計特斯拉2020年在大陸市場的銷量為10萬輛。

而此前乘聯會也曾表示，新能源車下半年正成長的機率相當大，原因在於下半年新能源車市場消費環境較上半年改善，帶動新能源車下半年第3、第4季的單季銷量會比第2季銷量呈現正增長，而第2季與去年下半年銷量相近，因此下半年新能源車與上年同期相比，必然實現正增長。

(旺報 )