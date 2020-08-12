小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍11日在小米10周年主題演講中表示，小米智慧工廠已經正式落成投產，生產的第一款產品就是最新發布的小米10至尊紀念版的透明版。他指出小米智慧工廠位於北京亦莊，目前投產的為第一期，是擁有全自動化生產線、能夠年產百萬台高端手機的「黑燈工廠」。

據《新京報》引述雷軍所說，該工廠還將承擔新工藝、新材料、新技術預研，智慧設備研發，全自動化生產線研發等任務。而雷軍也透露小米智能工廠3年後還會有第二期

大陸IT之家報導指出，小米智慧工廠可以 24 小時熄燈生產，無人干預，配備智慧地面，AGV 運輸系統，支援微米級除塵科技。小米官方稱未來甚至可能每秒生產一台手機。

此外，雷軍也發佈一款「透明電視」，上面搭載了一塊55寸 OLED面板，10bit色深，處理器為聯發科的MTK 9650，雷軍說這是目前最先進的電視晶片，而這款小米透明電視大師售價為4萬9999元人民幣，這也是小米有史以來發佈的最貴量產產品。

(旺報 )