謝和弦（阿扣）近來將《終極一家》的插曲改編為〈夠愛2.0〉上傳到YouTube頻道，並掛名自己為作詞、作曲人，與東城衛團長脩（陳德修）爆發版權爭議！版權所有的可米國際影視事業股份有限公司11日表示，脩是〈夠愛〉作曲人。而謝和弦則透過影片強調自己才是作曲人，並反問〈夠愛〉的版稅到了誰手上？他怒嗆：「你當作我塑膠做的嗎？」

謝和弦在影片中說，〈夠愛〉是2007年他跟東城衛成員一起在脩的家裡完成，由他寫詞跟譜曲，「當初聽到脩的編曲很樂團很搖滾，可是沒有旋律，是不是要有人去把旋律唱出來？我就是聽他的編曲，然後把心中想像最好聽的旋律寫出來」。他說當時是可米製作馮家瑞（胖哥）提議：「阿扣你就掛作詞，曲就讓脩掛。」不過他覺得胖哥可能分不清楚什麼叫編曲、什麼叫作曲。

後來曾沛慈於2009年翻唱〈夠愛〉，由相信音樂發行，2010年東城衛又翻唱了一次，由華納音樂發行，謝和弦卻表示從來沒有收到過詞曲版稅，只有在出樂譜書時收到700元，他反問「過去13年〈夠愛〉的版稅到底到了誰手上呢？」如今他重新詮釋〈夠愛2.0〉被指侵權，他吞不下去這口氣，有意付錢釐清版權權利，他也喊話可米製作、相信音樂跟華納音樂如果沒有在72小時內承認〈夠愛〉是他做曲的，他將會採取法律徒徑。

而擁有版權的可米影視則發表聲明還原該曲創作始末：「本公司2007年因拍攝《終極一家》所需一首戲劇插曲，脩當時已譜好曲，公司覺得很適合，又因戲中謝和弦與東城衛是扮演同一個團體成員，因此由謝和弦填詞，於是兩個人共同創作〈夠愛〉，並以脩為作曲人、謝和弦為作詞人於該作品署名，絕無謝和弦經紀人所言，係因本公司主推東城衛，而把曲讓給脩掛名一事。」可米表示，自始至終尊重創作人的創作結果，並積極維護各創作人的權益。

謝和弦尚未談妥授權就上傳音檔的舉動，對脩而言已經侵權，誰是作曲人？雙方說法也不同，脩日前在臉書寫下，當初「順序就是可米先聽了我的歌曲，有弦律有編曲，之後謝和弦才填詞，這個順序不要搞錯了」，他也提到，一個戲劇公司拿出預算來錄製歌曲，編寫劇情並提供角色，就是給了他們一個機會，不要忘了可米製作給過的好機會。

(中時 )