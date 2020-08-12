李綜合醫院針對海線地區大甲、大安、外埔、后里、清水、神岡地區30歲以上的居民，提供免費BC型肝炎篩檢，預計將有18萬5000名市民受惠。（大甲李綜合醫院提供／陳世宗台中傳真）

國際扶輪總社與台中市政府共同合作，為杜絕BC肝炎造成台中海線居民嚴重傷害，用實際捐款行動配合政府實施BC肝篩檢；針對台中大甲、大安、外埔、后里、清水、神岡地區30歲以上的居民，提供免費BC型肝炎篩檢，預計將有18萬5000名市民受惠。

李綜合醫療社團法人董事長李順安，同為國際扶輪社一員，積極努力為中部海線居民的健康謀福利，李順安提到早年偏鄉醫療條件不好就醫不方便，許多人生病亂投醫，通常在簡陋的設備環境下針頭消毒不全，民眾在不知情的情況下感染C肝。

國際扶輪總社這次用實際行動關懷大眾，配合國家政策，希望透過篩檢將BC肝患者數量降至最低甚至根除。大甲李綜合醫院肝膽腸胃科權威周百達醫師提到，剛推行的前兩天(8／3-8／4)就有224名鄉親來篩檢，篩檢結果令人震驚，患有B肝的人高達20名(陽性率8.9％)，C肝也有12人(陽性率5.4％)，B肝數值高於全國平均值4.45倍，C肝更高出108倍。其中，有兩位患者還同時罹患B肝與C肝，周醫師強調若不立即治療，將有非常高的風險轉成肝硬化。

李順安基於服務偏鄉醫療的使命及社會責任，從「預防醫學」點出社區篩檢的重要性，希望透過配合國家政策消滅C肝，讓民眾生活品質更加健康，免受肝炎之苦。

根據107年統計資料顯示，台中市包括大甲、清水、外埔、后里、大安地區的死亡病因第一名都是肝癌及肝硬化，罹患C肝的患者免擔心，政府有完善的醫療健保政策，完整的C肝療程約需二十多萬元，全部政府買單。

C型肝炎口服用藥從107年開始已經全面改為口服藥劑，相較過往所使用的干擾素其副作用大，目前新藥已改善許多，且服藥療程縮短為三個月，希望藉由全面篩檢、追蹤就醫消除台灣C肝。

大甲李綜合醫院每年配合國健署政策實施四癌篩檢，辦理多場次社區整合健康篩檢，提供民眾便利的醫療保健服務，這次也加入BC肝篩檢行列，建議慢性肝炎的帶原者，務必定期接受超音波檢查，更重要的是平時就要特別注意預防。除避免共用針頭外，更要注意健康飲食與正常作息，切勿暴飲暴食、任意服藥，也不要抽菸喝酒，為自身健康把關。

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