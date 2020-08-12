印尼西紐幾內亞省有一個長年與世隔絕的部落達尼族(Dani)，他們有鮮為人知的文化，其中一個頗具爭議傳統，就是部族女性在親友離世後，要切除其中一隻手指的第一節指頭，以表哀悼，由於這項習俗過於殘忍，已被印尼政府禁止。

根據《太陽報》報導，47歲攝影師帕奇（RobertoPazzi）日前深入巴列姆山谷的達尼人部落探訪，發現達尼人有許多特別的傳統文化。達尼人是在1938年意外被人發現，當時的美國慈善家理察阿奇博(Richard Archbold)在一次探險活動中偶然發現了該部落。

部落的著裝風格同樣獨具特色，男人不穿內褲，只穿「陰莖鞘」。每年達尼部落還會和臨近的亞力部落和拉尼部落進行比武大賽，各部落會派出精兵強將進行比武，並展示各部落的文化。達尼人除了上述的特殊傳統外，生活上也與現代人有極大的落差，例如他們仍然用生火煮飯、用種植的植物以物易物，且男性與女性必須分開居住。羅斯表示，達尼人非常害羞、好奇，但他們也相當熱情。

另外，男性族人必須照顧一尊「Kurulu」木乃伊，根據報導，這尊木乃伊至少有370多年的歷史，過去是一名令人尊敬的戰士，上頭還配戴著一條項鍊，象徵功勛彪炳，讓族人引以為傲。現在擺放男性達尼人家中，只要有外賓來訪，達尼人都會非常熱情談論木乃伊過去的豐功偉業。

過去也有不少澳洲、新加坡或是英國等地的專家深入當地，對這個部落研究，帕奇這次除了了解達尼人的文化和生活，據悉這個部落事世界上僅存的食人部落。1961年，美國標準石油公司（Standard Oil）創辦人孫子麥克洛克菲勒（Michael Rockefeller），當時他因為在附近海域發生船體翻覆，爬上岸後，他原想盜取部落文物展示，卻遭到達尼人殺害後吞下肚，「若推測沒有錯，那麼洛克菲就是這樣被活活吞下肚」。

雖然達尼族人部分習俗較為殘忍，但他們其實十分友善，但由於達尼族人不諳英語和印尼語，溝通過程相當不便，或許外界認為他們相當原始、野蠻，但部分專家認為與達尼人相處的經驗非常美妙，世人都應該尊重不同的文化。

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(中時新聞網)