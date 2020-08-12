民進黨籍前彰化市長邱建富，2018年底卸任市長後轉任縣黨部主委，今年7月底，甫當選「民進黨全台地方黨部主委聯誼會」會長，政治前途一片看好之際，卻被爆出在2012年市長任內，以「安插工作」為由，和一名未謀面的D奶美魔女「電話做愛」，甚至曾日日狂Call索愛，桃色呻吟電話之事，因此在地方政壇傳開。

今年40歲的L女未婚，有著皮膚緊緻光滑、雙峰傲人的身材，8月5日當天接受本刊記者專訪時，一出現，立刻吸引記者的目光，L女表示，自己從小聲音輕柔也很會撒嬌，大人都稱讚她嘴甜，但這個「嗲聲的優點」，卻給她的人生一段不堪回想的過往。

回想起與民進黨籍的前彰化市市長邱建富認識過程，L女說。2012年初，她與邱建富在臉書互加好友後，彼此以臉書噓寒問暖近兩個月，2月21日深夜，當晚彰化下著大雨，邱建富突然傳訊貼心叮嚀L女：「Honey，下雨要帶雨具，不要淋濕，要擦乾以免著涼！注意保護身體！」「不然濕了，我幫你擦乾？」

2天後的半夜凌晨1時30分許，L女傳了照片給邱建富，邱傳訊稱讚她有一雙細長美腿，還說她胸部至少有D罩杯，非常美，他好喜歡，好想跟妳睡，並要求L女「叫我阿富，不要叫市長，會比較親切，因為妳是我的人了。」

邱建富還對L女說：「看到妳美美照片，有一股燃燒不完的衝動，非常『應』起來！」

除了這些曖昧對話，邱建富對L女稱，他和妻子很久沒行房，要求L女在電話中呻吟讓他打手槍，並強調：「我是市長，有人事任命權，可幫忙在市公所安插工作，提升工作地位」。L女為了工作以及追求事業夢想，也擔心若不聽從，邱建富恐利用政商人脈，封殺她的事業，於是和邱建富維持約1年的電話性愛關係。

邱建富私訊L女的訊息內容充滿濃濃慾念。（圖／讀者提供）

對於為何和邱建富始終沒有真槍實彈的肉體接觸？後來為何會鬧翻？L女說，邱建富有一次到台南出差，想約她見面，她不想出賣肉體，一口回絕邀約，加上邱建富遲遲未兌現「安排工作」的承諾，她認為邱建富只想一逞獸慾，因此決定斷開這段關係。

2020年5月，因彰化地方政壇人士得知邱建富和她曾有電話性愛的關係，加上邱男早年也曾和市公所女志工以介紹工作為由傳出曖昧情，於是以邱建富涉嫌觸犯《刑法》第228條第2項《利用權勢或機會猥褻罪》，主動向彰化地檢署告發邱建富，檢察官也傳喚她出庭作證，由於不想再有其他被害人因邱建富的政治權勢受害，才挺身揭發。

對於L女的指控，邱建富斬釘截鐵地說「絕對沒有這回事！對方一派胡言，完全是色誘的詐騙手法」。而記者提出女方提供的對話紀錄，邱建富一開始將責任推給網路小編，後來又不小心說漏嘴，指自己看到照片後，有回應L女「身材不錯」的話，說話前後矛盾。

記者追問是否有和L女電話性愛，要求女方呻吟讓他聽打手槍？邱建富堅決否認，強調自己每天都回家睡覺，老婆也在身旁，怎麼可能做出這種事，覺得被冤枉。

邱建富反指Ｌ女有意以此勒索他50萬元，並指這一切都是政治上對手刻意操作，發誓如果他真的和L女有「一腿之交」，從此退出政壇。

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(中時新聞網)