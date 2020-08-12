民進黨彰化縣黨部主委邱建富和L女電話性愛的桃色糾紛，除了呻吟過程外，其中最引人入勝的就是2人一來一往的傳訊對話互訴衷情。邱建富在訊息中露骨地對L女說：「看到妳美美照片，就會感情澎湃，有一股燃燒不完的衝動，非常『應』起來！」

邱建富和L女2人之間的簡訊留言宛若情色小說，看了令人有隔空性愛的遐想空間。邱讚揚L女：「細長的美腿很漂亮」，並追問L女「妳胸部很大是什麼尺寸？」、「至少有D罩杯」、「非常美我好喜歡」。

邱建富曾傳訊給L女稱，「整晚都夢見妳，妳那迷人的雙峰，傲人的身材！我很喜歡」、「告訴妳一個小秘密，昨晚整夜看到妳美美的照片都很『硬』呢」。

邱建富在留言中還曾對L女說：「看到妳美美照片，今天比昨天更『應』啦」。並不斷稱讚L女「性感又體貼，讓他覺得超幸福」。

對於L女的指控，邱建富斬釘截鐵地說「絕對沒有這回事！對方一派胡言，完全是色誘的詐騙手法」。而記者提出女方提供的對話紀錄，邱建富一開始將責任推給網路小編，後來又不小心說漏嘴，指自己看到照片後，有回應L女「身材不錯」的話，說話前後矛盾。

記者追問是否有和L女電話性愛，要求女方呻吟讓他聽打手槍？邱建富堅決否認，強調自己每天都回家睡覺，老婆也在身旁，怎麼可能做出這種事，覺得被冤枉。

邱建富反指Ｌ女有意以此勒索他50萬元，並指這一切都是政治上對手刻意操作，發誓如果他真的和L女有「一腿之交」，從此退出政壇。

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(中時新聞網)