民進黨彰化縣黨部主委邱建富曾任2屆彰化市長，已婚的他在第1屆市長任內認識L女，雙方展開約1年電話性愛關係，邱私下叫L女「小寶貝」，她則稱邱「市長哥哥」，邱曾挑明對L女說，「我一聽妳的聲音就硬了！」還曾日夜狂call索愛，甚至連L女在騎車時，都得臨時鑽入暗巷，呻吟給邱聽，搞得L女常失眠、黑眼圈。

L女的嗲聲浪語讓邱建富為之傾心，當邱建富來電索要呻吟聲時，L女就嬌嗲：「哥哥妳好壞」、「哥哥我想做」、「市長哥哥你很討厭耶，人家很忙啦！」等淫聲浪語激起邱建富性趣。

L女接受本刊訪問時透露，她和邱建富電話性愛時間最頻繁的是在2012年至2013年間，L女稱，邱男很喜歡聽她說話的聲音，一開始就對她挑明了說「我一聽妳的聲音就硬了！」

L女說，每次電愛過程中，邱建富在電話另一端聽她的喘息聲打手槍，邱建富總會要求她：「小寶貝，拼命叫，快點叫」、「小寶貝我快受不了了」。

邱對Ｌ女的需求，連L女也覺得很不可思議，L女說，最扯的是有一次她在騎車途中，接到他（邱）的電話，要求我馬上呻吟給他聽，我不得已將車騎入小巷內，摘下安全帽，呻吟給他（邱男）聽。」

L女指出，邱男真的是需索無度，不僅日夜都call，還經常對她奪命連環call，要求她發出呻吟聲讓他聽，「我為了應付他（邱）的性需求，搞得我常失眠、雙眼泛黑眼圈我的精神超疲憊，有夠累的。」

邱建富後期不斷明示暗示要約L女見面，但由於邱遲未兌現「安排工作」的承諾，因此L女沒有答應。（圖／讀者提供）

對於L女的指控，邱建富斬釘截鐵地說「絕對沒有這回事！對方一派胡言，完全是色誘的詐騙手法」。而記者提出女方提供的對話紀錄，邱建富一開始將責任推給網路小編，後來又不小心說漏嘴，指自己看到照片後，有回應L女「身材不錯」的話，說話前後矛盾。

記者追問是否有和L女電話性愛，要求女方呻吟讓他聽打手槍？邱建富堅決否認，強調自己每天都回家睡覺，老婆也在身旁，怎麼可能做出這種事，覺得被冤枉。

邱建富反指Ｌ女有意以此勒索他50萬元，並指這一切都是政治上對手刻意操作，發誓如果他真的和L女有「一腿之交」，從此退出政壇。

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(中時新聞網)