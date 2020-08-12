前彰化市長邱建富遭爆在2012年第1屆市長任內期間，和從事自由業的L女有桃色糾紛，L女向本刊透露邱建富只要聽她的呻吟就會起生理反應，性愛電話需求超大，就像10年沒做過愛的男人一樣，就連她的父母生病住院、或是邱出國期間，也都會要求她在電話中呻吟，「他當市長根本無心市政，實在很誇張！」

本刊調查，從邱建富和L女鹹濕對話紀錄，以及邱建富常將跑市政行程的活動照片傳給L女的時間來看，邱男幾乎在入睡前、起床後，以及市政活動進行前後都想著L女，三不五時就會傳訊，回報的程度及熱絡互動，就像熱戀中的愛侶。

2020年5月，彰化地方政壇人士得知邱建富和L女曾有電話性愛的關係，加上邱建富早年也曾和市公所女志工以介紹工作為由傳出曖昧情，於是以邱建富涉嫌觸犯《刑法》第228條第2項《利用權勢或機會猥褻罪》，主動向彰化地檢署告發邱建富，檢察官也傳喚L女出庭作證。

L女向本刊表示，她在作證前，邱建富曾試圖找她和解，但卻敷衍說，「這樣子啦，我告訴妳啦，我們從來沒見過面，這件事已經很久了，總是要做個結束」。邱建富後來甚至在電話中教唆L女，「這很簡單，我已經和律師研究過了，出庭時，妳就說這完全是假消息、假訊息，現在網路都是可以偽造的。」

L女聞言不願委曲求全，當下對邱說，「我怎麼可能這麼說，這樣對我不公平。」邱建富見L女不肯妥協，即以「開會」為由掛上電話；後來L女佯裝試探邱給50萬元，邱卻以這2年沒工作，手頭緊為由未答應。

L女指邱建富跑市政行程時，經常會傳許多行程花絮的照片給她，有如熱戀情侶在報行程般。（圖／讀者提供）

對於L女的指控，邱建富斬釘截鐵地說「絕對沒有這回事！對方一派胡言，完全是色誘的詐騙手法」。而記者提出女方提供的對話紀錄，邱建富一開始將責任推給網路小編，後來又不小心說漏嘴，指自己看到照片後，有回應L女「身材不錯」的話，說話前後矛盾。

記者追問是否有和L女電話性愛，要求女方呻吟讓他聽打手槍？邱建富堅決否認，強調自己每天都回家睡覺，老婆也在身旁，怎麼可能做出這種事，覺得被冤枉。

邱建富反指L女有意以此勒索他50萬元，自己曾在L女父母相繼去世時，各包了2萬元白包，也曾匯了3萬元給L女買商品，邱還發誓，「如果我真的和L女有「一腿之交」，從此退出政壇。

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(中時新聞網)