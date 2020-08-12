現任民進黨彰化縣黨部主委的邱建富，2010年至2018年擔任2屆彰化市市長，不僅在政治上獲得成就，活躍於地方政壇，地方實力雄厚，被總統蔡英文欽點為下屆彰化縣長披掛戰袍的綠營熱門人選，如今被爆出和L女的電話性愛桃色糾紛，知道邱建富喜歡「電愛」的地方人士趣稱邱是「硬硬哥」、「硬硬市長」！

邱建富在卸任彰化市長一職後，轉任民進黨彰化縣黨部主委，邱建富更夾著小英總統加持的光環，7月底更一舉當選民進黨全台地方黨部主委聯誼會會長。

今年60歲的邱建富，和妻子育有3女，已當上阿公的他，體力似乎也相當充沛，他擔任第1屆彰化市長期間，不但曾和市公所女志工傳出曖昧，如今又和L女玩電話性愛，桃色糾紛在地方傳開之後，知道邱建富喜歡「呻吟電愛」的地方人士，還引用邱建富回應L女對話，「我硬了」，私下戲稱邱為「硬硬哥」。

對L女的指控，邱建富斬釘截鐵地說「絕對沒有這回事！對方一派胡言，完全是色誘的詐騙手法」。而記者提出女方提供的對話紀錄，邱建富一開始將責任推給網路小編，後來又不小心說漏嘴，指自己看到照片後，有回應L女「身材不錯」的話，說話前後矛盾。

記者追問是否有和L女電話性愛，要求女方呻吟讓他聽打手槍？邱建富堅決否認，強調自己每天都回家睡覺，老婆也在身旁，怎麼可能做出這種事，覺得被冤枉。

對於恐因色慾衝動跌下政治神壇一事，邱建富向本刊記者喊冤，指從未見過L女真面目，也未被拍到任何在一起的畫面，完全是色誘的詐騙手法，並指這一切都是政治上對手刻意操作，發誓如果他真的和L女有「一腿之交」，從此退出政壇。

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(中時新聞網)