庾澄慶（哈林）去年年初被爆和老婆張嘉欣，從台北市大安區的舊家「一品大廈」，搬到信義區的「台北花園」豪宅，外界揣測是因為婆媳同住問題多，但哈林否認並表示，媽媽就住在他的新家樓上。日前本刊接獲房地產業傳出，哈林又悄悄前往台北市松山區知名豪宅「華固名鑄」看屋，該建案每戶總價高達2億元，據說生活一向簡樸的他，這次是為了給一家人有更大更好的生活環境。

和伊能靜離婚七年後，哈林二○一六年再婚主播張嘉欣，兩年內生了一對兒女。二○一八年十一月，哈林一家和母親張正芬承租位在台北市信義區黃金地段的「台北花園」社區，分別以月租金三十萬元和四十萬元，承租十二樓和十三樓，讓張正芬再次享受三代同堂、含飴弄孫的晚年生活。

與張嘉欣結婚後，哈林寵妻無極限，還曾為了接老婆下班，在路邊等候多時。（圖／本刊攝影組）

二○○三年完工的「台北花園」號稱「全台身價最高」的地上權建案，因住戶每年要繳交上百萬元的土地租金，租屋至少還得月繳三十萬元，曾被住戶形容為「政府發明最可怕住宅商品」。

據悉，哈林一家大享天倫之樂的同時，有感「台北花園」的生活空間不足且租金高昂，有了另尋住處的想法。從小就住在北市東區的哈林，一開始便打算在此尋屋，近日房地產業界傳出，日前他已前往松山區敦化北路的「華固名鑄」看屋。

租金極高的「台北花園」，是哈林與母親、老婆、小孩目前的住處。（圖／翻攝自官網）

「華固名鑄」共二十三層樓，空中花園、宴會廳、交誼廳和健身房等公共設施一應俱全，總戶數約八十六戶，每戶從一百到一百三十二坪不等，近兩年每坪的平均成交價高達兩百萬元，外傳台塑王家及蔡依林都曾去看屋。目前該建案的住戶以「力晶集團」創辦人黃崇仁家族最為有名，據說該家族一口氣買下二十二樓的兩戶。

由於「華固名鑄」臨近台北小巨蛋和微風南京百貨，周邊除了有捷運站和松山機場等交通建設，更有敦化國小和復興中小學等名校，雖然未聽說哈林成交，但就環境條件而言，這裡的確很適合哈林一家人居住。

每戶要價2億元的「華固名鑄」，門面裝潢頗為氣派，加上周邊環境好，附近又有不少明星學校，吸引許多名人看屋。（圖／翻攝自華固建設官網）

哈林對房地產的眼光，其實頗為精準。二○一一年，哈林帶著母親搬進北市東區名宅「一品大廈」，房仲業者推估，他大約豪砸一億兩千六百萬元。「一品大廈」曾有不少政商名流入住，包括前副總統連戰、「國泰信託集團」理事主席蔡辰男、「寒舍集團」董事長蔡辰洋、「新光金控」董事長吳東進、「湯臣集團」董事長徐楓和藝人費玉清等等。

每戶要價2億元的「華固名鑄」，門面裝潢頗為氣派，加上周邊環境好，附近又有不少明星學校，吸引許多名人看屋。（圖／翻攝自華固建設官網）

本刊調查，更早之前，哈林還買下位於大安路、約七十坪的「金城大廈」，價值近五千萬元。此外，二○○九年有報導指出，哈林以五千五百九十萬元入手忠孝東路四段的「華新大廈」，增值空間極大。看來哈林除了樂壇成績輝煌，也是個房地產高手。

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(中時新聞網)