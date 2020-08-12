被稱為「音樂頑童」的哈林，剛過五十九歲生日，創作力十足的他，今年七月推出暌違三年的數位單曲〈音樂超氣派〉，還請到蕭敬騰一起獻聲。兩代金曲歌王破天荒合唱，緣起於紀念哈林出道三十周年的奇幻音樂劇《西哈遊記─魔二代再起》，劇中飾演「火孩兒」的蕭敬騰與扮演「孫悟空」的哈林，上演精彩大PK，該劇去年在高雄衛武營連演六場，場場爆滿，引發熱烈迴響。

五十多歲重回奶爸生活的哈林，經常被媒體直擊帶著大女兒「哈密瓜」和小兒子「哈寶」出門，不過近期媒體高度關注的，卻是他與前妻伊能靜所生的兒子「哈利」。

哈林的大兒子哈利今年已18歲，喜歡跳舞變裝，還曾幫媽媽伊能靜編性感舞蹈，非常有才華。（圖／翻攝自IG、微博）

年滿十八歲的哈利，前陣子因熱愛女裝打扮的照片及替媽媽編舞時的媚態曝光，掀起不少討論。據了解，作風保守的庾家，很難接受長孫如此做自己；過去哈林總是帶著哈利騎車打球，從事許多「男孩活動」，哈利卻似乎對變裝與跳舞等「女孩活動」更有興趣，在庾家掀起不小風暴。

伊能靜雖然已有新的家庭，但哈利仍經常往她家跑，還會幫忙照顧同母異父的妹妹。（圖／翻攝自伊能靜微博）

面對外界稱讚、家中卻反對的不同聲音，身為爸爸的庾澄慶對此一直沒有表態，但今年五月底，他很難得地曬出自己和哈利的父子同框照，慶祝兒子高中畢業，照片中，父子倆就像一對好哥們，青春洋溢，奮力往上一躍，上面還有2020的氣球，哈林感性寫下：「好像拍電影一樣，鏡頭一跳～十幾年過去。哈利高中畢業了，看著孩子長大才知道時間有多快！祝福你平安健康快樂！」

雖然哈利的長相早已曝光，然而，充滿濃濃父愛的哈林為了保護兒子，仍然使用特效處理照片，即使畫面模糊看不清楚，父子臉上滿滿的笑容卻顯露無遺。

今年五月底，哈林不回應任何兒子的相關問題，僅分享哈利與他慶祝高中畢業的加工照片，流露出滿滿的父愛。（圖／翻攝自哈林臉書）

媒體報導，哈利高中畢業後，已申請到美國紐約首屈一指的「帕森斯設計學院」，有意出國深造，但因疫情關係，只能暫緩計畫。哈利待在台灣時，經常往伊能靜家跑，也會幫忙照顧伊能靜與秦昊所生、同母異父的妹妹「小米粒」；與秦昊相處融洽的哈利，似乎在爸媽各自的家庭中取得了平衡。

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(中時新聞網)