房地產業傳出目前住在信義區的哈林，悄悄前往台北市松山區知名豪宅「華固名鑄」看屋，該建案每戶總價高達2億元，據說生活一向簡樸的他，這次是又在找房子，是為了給一家人有更大更好的生活環境。

演藝圈中也有不少為了給家人更大空間更好環境，放棄原本的美屋遷居的例子；例如郁方一家原本住在文藝氣息極濃的台北大安區青田街，但近期因三個孩子都長大了，需要各自的房間，便舉家搬到中山區，還被媒體直擊帶小孩去新家附近熟悉環境。

而嚴立婷為了讓兒子有自己的讀書空間，能專心安靜學習，2016年決定從原有的2房空間換成4房，買下位在新北市中和區的60坪預售屋，去年暑假正式遷入。

至於陶晶瑩在2006年花了3千萬元，從台北市大安區搬到新北市新店區的山區，就為了讓小孩接近大自然，有個快樂的童年，不過曾因發現家中有蛇，嚇得差點搬家。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)