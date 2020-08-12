上周阿水專欄提到，外資在台積電的動作，比較接近先入袋，而非已將熱錢轉出，因為在匯率觀察上，還沒有明顯的貶值情況，台股也從三十一日一路震盪爬升到一萬三千點附近的大關。

來到一萬三千點的關卡附近時，很多讀者朋友會覺得現在買股有點怕怕，阿水也會。但兩年前，大家都認為萬點是關卡，一上萬點散戶紛紛出脫大型權值股。後來的一萬一千、一萬兩千點，也是同樣情況，愈害怕它愈漲。台股硬是爬到了一萬三千點，以前說的萬點天花板，現在好像變成了地板，若是夠細心，一定會發現台股以前的關卡，好像在今年都過了？

阿水認為，最大的原因還是三大法人的動作，加權指數只是參考值。重要的是，來到這樣的關卡，市場最大的外資動作是什麼？自營投信的動作又是什麼？散戶投資要有個觀念，不要當三大法人的馬前卒，要看三大法人的動作調整投資腳步才對。

上周三大法人在上市類股中一共賣超三百三十三．五八億元，其中外資賣超（不含外資自營商）三百三十二．○三億元，自營賣超二十九．六八億元，投信在上市類股則買超了二十八．一五億元。

以三大法人動作而言，目前還沒有相對強勢的買盤出現，不過阿水上周提到可觀察受外資影響較小，且還有熱度的太陽能個股，像是較為指標性的元晶，上周累積漲幅也來到了一四．九一% （七月三十一日至八月七日收盤價）。

市場其他較為強勢的類股，則有口罩原料紡織相關類股，如康那香、聚隆等，應與近期美國衛生部長來訪有關，但是否能有長線獲利的空間，建議讀者朋友，還是要觀察相關類股公司的財報能否真實受益為佳。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

若跟前幾周的法人交叉買超相比，上周的金額還是偏少，但是檔數並沒有減少太多，阿水分享自己的做法：

第一個部分：建議現在不要猜多空，因為外資賣盤出現之後，匯率並沒有轉弱走貶， 可先多觀察匯率的走勢，若是有快速且連續兩天走貶，那麼指數就有很大機會會往20MA（月線）去走，這時最好還是把獲利先入袋。

第二個部分：持續觀察大型權值股的法人買賣情況，如台積電、大立光、鴻海等，若有出現連續兩至三天的買超回籠，台股的走勢就不會太差。

在這兩個情況都還沒出現時，投資人短線上，可以多注意5G相關概念股，但進場最好不要追高，畢竟整體收益有可能拉長至半年以上，才會有較明顯的成長趨勢。

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(中時新聞網)