前總統李登輝在七月三十日晚間溘然長逝，享年九十八歲。我與李前總統結識超過六十二年，自然百感交集，那時候李前總統在台灣大學農業經濟系擔任講師，同時在台大經濟系開課，我雖然並未選修李前總統的課，但系內同學都知道有位「李老師」。

當時，我的統計學老師向當年「中國農村復興聯合委員會」（農復會）申請研究計畫，李前總統在農復會工作，正好就是該計畫負責人，我常向農復會報告研究進度，與李前總統討論研究主題，互動變得更多；後來我到美國康乃爾大學念書，李前總統恰巧到該校攻讀農業經濟學博士，與我在經濟系選修高等經濟學，我們成為同窗後，彼此也就更熟稔。

李前總統邀請我擔任財經幕僚，讓我有幸參與台灣重大經濟建設，關於他的一生，媒體已經報導很多，就不再贅述。李前總統相當善用幕僚，不僅充分授權，且用人不疑、疑人不用，當年他面對險惡複雜的政治環境，絕不亞於當前政局，從旁觀察李前總統的意志力、好學及用人之道，確實有其過人之處，令人心生佩服。

李前總統任內推動政治改革，肯定者不少，但仍有人不贊同，功過就留給歷史學者論斷。不過，我相信很少人會否認李前總統推動台灣經濟的成就，因為他十二年總統任內，名目薪資每年平均以兩位數上漲，換言之，勞工每年加薪。

那時，台灣每年實質經濟成長率約百分之七，薪資上漲率超過經濟成長率，可見勞工確實分享到經濟成長的好處，貧富不均問題自然獲得改善，大學畢業生起薪破三萬元也非新聞，可選擇的工作機會也多；反觀台灣現在大學畢業生起薪過低、貧富差距擴大，怎不讓人唏噓。

專攻農業經濟學的李前總統，卸任後仍念茲在茲如何讓台灣農民過得更好，他一直有個「養牛夢」，就是要在現有的台灣酪農業之外，比照紐西蘭、澳洲和日本，發展台灣本土肉牛產業，更成立了「源興居」公司，研究適合在台灣成長發育的高級肉牛，技術移轉給台灣農民，建立在地高級肉牛品牌「源興牛」，不讓日本和牛專美於前。

今年五月，李前總統有感於健康大不如前，辭卸源興居董事長職務，並囑咐我接任董事長，還安排他最疼愛的孫女李坤儀擔任公司監事。他生前也不只一次叮嚀我「公司就拜託你了」，我知道他希望源興居能為台灣農業盡心力，也希望孫女能將他的棒子發揚光大。我近距離觀察，李坤儀個性有點像李前總統，遇到困難堅持不退縮，原先家具、巧克力生意也做得不錯。我希望繼續強化源興居研發能力，十年內完成公司募資上市，打造一流的肉牛品牌，再把源興居交給李坤儀繼續經營，達成李前總統遺願。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)