位於新北市石門區的台電第一核能發電廠（核一廠）已宣告正式除役，台電先行編列8年300億元預算，作為整地、興建臨時儲存倉庫等工程之用，而這塊長達25年總經費高達千億元的大肥肉，引發活躍於金山、石門地區的天道盟同心會覬覦，勒索包商交付「搓湯圓費」，甚至設局將不聽話的廠商砍成重傷，眼睛險些失明，警方已鎖定幕後黑手，積極追緝中。

台電核一廠是1970年代的10大建設之一，1號機組於1978年12月10日開始商業運轉，直到去年7月15號，核一廠2號機組停機，核一廠正式進入除役工作。

綽號「村哥」的天道盟同心會金山分會前會長郭簡村，專門圍標核一廠工程。（圖／讀者提供）

台電編列預算，核一廠除役工程預計25年，所有工程所需費用至少1500億元；除主要輻射燃料束移除相關工作得要專業人士處理，其餘較簡易像是整地、興建臨時儲存倉庫等先期預算就編列了8年300億元，這筆誘人的預算已有多家廠商垂涎，黑道分子更是不願放過，想要「整碗捧去」，其中著力最深的就是綽號「村哥」的天道盟同心會金山分會前會長郭簡村。

台電核一廠去年7月2號機停機後，正式宣布除役，25年除役工程總經費初估1500億元，成了黑道眼中的大肥肉。（圖／鄭清元攝）

為了核一廠除役工程預算這塊大肥肉，村哥打算祭旗，找上與之有金錢糾紛，而且「不聽話」的包商阿國（化名），假意談還錢將他約到日本料理店，接著派出10幾個黑衣小弟將他砍成重傷，要給其他同業一個警惕，攔阻投標核一廠除役的工程案。

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(中時新聞網)