天道盟同心會鎖定核一廠大小工程圍標，又因垂涎核一廠除役工作中，8年300億元諸如整地、興建臨時儲存倉庫等工程經費，綽號「村哥」的同心會金山分會前會長郭簡村甚至想「整碗捧走」。本刊調查，村哥7年來以「黑道綁標法」靠著核一廠賺乾淨錢，如果工程沒標到，就要小弟上門亮槍強索「搓湯圓費」。

本刊調查，村哥不像其他黑道得靠開賭場、賣毒品、收保護費謀生，他從2013年開始就因承攬核一廠工程初嚐甜頭，由於從核一廠所賺的全是「乾淨錢」，他摸索出一套「黑道綁標法」，用借牌方式以及配合多家公司進行圍標，幾乎每標必中。

郭簡村平常以自己名下「建欣工程行」及「長合機械工程公司」兩家公司，還有另外與人合夥開設的「富國營造」等三家公司圍標核一廠工程，萬一工程案沒標到，村哥就下令小弟直接登門拜訪得標的公司，嗆明要收取5%到8%的「搓湯圓費」，不肯付錢的廠商就會遭到暴力威脅，而核一廠的長期包商阿國，則成了村哥祭旗威嚇不聽話廠商的首要目標。

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(中時新聞網)