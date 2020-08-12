天道盟同心會金山分會前會長，綽號村哥的郭簡村，與幫眾活躍於新北市金山、石門地區，2012年結識核一廠工程包商阿國（化名）之後，專門圍標核一廠大小工程，賺了不少錢。不過去年核一廠除役後，村哥覬覦總經費高達千億元的除役工程大肥肉，砍殺包商阿國祭旗；阿國雖然撿回一命，但雙腳被斷腳筋沒有知覺，阿國感嘆，沒想到認識黑道讓他付出如此慘重代價。

8月4日下午，包商阿國（46歲）跛著腳與記者相約見面，他掀起褲管露出雙腿二道怵目的傷痕，隨即拿起原子筆瘋狂戳自己小腿，越講越悲憤，「刀疤以下的地方都是死肉，沒感覺！」即便他的雙腿永遠好不了，但黑道還是不放過他，揚言「再砍1次」。

「村哥」手下10幾個黑衣小弟圍毆砍殺阿國，地上血跡斑斑，球棒都被打斷。（圖／讀者提供）

但單純的工程包商，為何會與黑道扯上關係？原來，阿國的公司20多年來專門投標承攬核一廠工作，包括水土保持、管線遷移等大小工程。2012年經朋友介紹，他和綽號「村哥」的天道盟同心會金山分會前會長郭簡村相識，之後兩人變成好友，阿國更一手將村哥帶進核一廠工程包商這個領域。

阿國遭砍身中多刀，傷口深可見骨，送醫急救後在醫院躺了10天。（圖／讀者提供）

豈料，村哥前年標到8千多萬工程卻找不到工班，阿國幫忙下找人並完成工程，卻遲遲未拿到50萬介紹費，去年初某日，阿國突然收到朋友轉告，「村哥約在日本料理店見面，說要給50萬元介紹費」。其實這個邀約根本是陷阱，阿國傻傻赴約被砍成重傷，雙腳腳筋也斷了。

阿國看著自己的兩條腿，他感嘆自己結交黑道，卻成了「人為刀俎、我為魚肉」的最佳寫照，只希望警方能早日抓到2名在逃主嫌。

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(中時新聞網)