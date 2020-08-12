核一廠去年7月已宣告正式除役，台電先行編列8年300億元預算，就因為這塊肥肉，天道盟同心會金山分會前會長郭簡村想全部吞下，找了10多名黑衣小弟砍傷「不聽話」的包商阿國（化名），還拿開山刀將他的眼珠砍到差點爆出來，藉此立威警告其他同業「不要搶核一廠工程」。

去年月3月26日下午，阿國赴約前往新北市三芝區一家餐廳，打算跟村哥拿回50萬工程介紹費。但村哥沒出現，只有其親信「紅毛」代表，紅毛一開口就是要阿國還錢。「我們今天來跟你要500萬，你欠村哥500萬，還敢跟他（村哥）討50萬！」最後紅毛只丟下一句「我不想管了」，就帶著小弟離開。

當阿國心想談判破局，準備離去之際，卻發現前方3個路口疾駛來多輛轎車，黑衣小弟們陸續下車，分別持開山刀及棍棒，朝他狂奔而來。阿國嚇得立刻轉身就逃，躲進餐廳裡一間儲藏室內。

但10幾個小弟根本不顧路人眼光，也衝進餐廳翻騰，發現阿國蹤影後，所有人就把他拖出，接著就朝他一陣猛砍狂毆，連木製球棒也打到斷裂，甚至持刀朝阿國臉上猛砍，由於對方人多勢眾殺紅了眼，阿國身中多刀，包括雙腿都是長長刀傷，傷口幾乎深可見骨，地上血跡斑斑，眼球還險些爆了出來。

天道盟同心會覬覦核一廠除役工作千億工程款，包商阿國遭砍成重傷用來祭旗，說起這段往事，他激動掩面。（圖／黃鵬杰攝）

「他（村哥）是故意欺負我這種沒有黑道背景的老實人，砍給其他廠商看當做警惕，警告大家不要搶核一廠的案子！」阿國認為，他是被拿村哥拿來祭旗，因為村哥早相中核一廠除役的這塊大肥肉。

讓阿國心寒的是，他去年3月被砍後直到現在，從來沒有一個警察單位主動找他問訊或了解案情，他心灰意冷之際才自己去士林地檢署按鈴申告，檢方受理後，從去年開始指揮警方循線抓到郭簡村貼身小弟「小柳」（36歲），又陸續逮捕6名打人的小弟。而策畫整起行動的幕後藏鏡人村哥與紅毛卻仍在逃，這讓阿國十分憂心自身和家人的安危。

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(中時新聞網)