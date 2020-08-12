番茄是蔬菜？營養師神解身世，網一看停戰了。（圖／呂孟凡提供）

番茄營養豐富又好吃，但到底屬於水果還是蔬菜，這個議題從1893年就開始吵，許多人至今弄不清楚，而營養師呂孟凡也在臉書PO文解開「百年身世之謎」，大番茄是蔬菜，小番茄則是水果，前者含有大量茄紅素，後者則有滿滿的維生素C。

營養師呂孟凡在臉書粉專PO文分享，多年前一位糖尿病患者告訴他，醫生讓他肚子餓就吃番茄，結果聽從建議照做，血糖還是很高，因此營養師詢問「阿伯，你是吃大番茄，還是小番茄？」結果阿伯毫不猶豫的回小番茄。

呂孟凡表示，每位營養師都知道，大番茄屬於蔬菜類、小番茄屬於水果類，但好像許多民眾不知道。因此只能告訴那位患者，醫生建議吃的是大番茄，小番茄是水果，糖分很高，所以吃完血糖當然會高。

呂孟凡也點出大小番茄之間的營養差異，以每100公克來看，大番茄（約1顆）的碳水化合物是4.1公克，熱量為19大卡；小番茄（約10顆）則是碳水化合物7.6公克，熱量33大卡，看起來差異不大，但其實碳水化合物的含量差了快2倍。

呂孟凡補充，衛福部國健署的食物代換表分類，蔬菜類1份有5公克碳水化合物、1公克蛋白質，熱量25大卡；而水果類1份則有15公克碳水化合物，熱量60大卡。在食物代換表中，大番茄被歸在蔬菜類，1份約110公克，約1顆；小番茄則是水果類，1份220公克，約23顆。

呂孟凡也說，有些人可能覺得不公平，為何小番茄的重量是大番茄的2.2倍，但要先了解下食物的體積，23顆的小番茄大約可裝1碗，也就是說1碗小番茄含有15公克的碳水化合物，而對一般人來說，應該很容易就能吃完這個量。

呂孟凡說，但是1顆大番茄也差不多是1碗的份量，但卻只有4.1公克的碳水化合物，若要吃到15公克的碳水化合物，至少要吃2至4顆（較小的100公克，大的150公克），但許多人應該沒辦法吃這麼多吧！

呂孟凡提到，雖在分類上不同，大小番茄各自都有很棒的優點，每100公克大番茄含有高達2573微克的茄紅素，而加油炒過的大番茄，茄紅素吸收率會較高；而小番茄100公克含43.5毫克維生素C，吃1份幾乎就達到1天維生素C的攝取量。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「番茄到底是水果還是蔬菜終於有了答案」、「好像現在才知道耶」、「漲（長）知識了，感謝分享！原來小蕃茄也不可以任性吃」。

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(中時新聞網)